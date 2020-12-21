أخبار عاجلة

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية" -
"شعراوي" ومحافظ البحيرة يفتتحان المدرسة الثانوية الزراعية والإدارة التعليمية بوادي النطرون -
بطول 30 كم.. رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: مليارا جنيه تكلفة تطوير طريق الواحات -
ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية -
أودى بحياة 7 أشخاص.. النيابة تطلب التحريات في حريق مستشفى الأمل بالعبور -
مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية -
بها طلقة بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في قنا -
بالصور.. انهيار شرفة عقار بطريق كورنيش الإسكندرية دون إصابات -
حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية -
رويترز: اعتقال أكثر من 75 زعيما سياسيا وناشطا في كشمير بعد الانتخابات المحلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

يجمعهما نيل واحد.. وزير الأوقاف السوداني: لا يمكن لأحد أن يفصل بين والسودان

Print
يجمعهما نيل واحد.. وزير الأوقاف السوداني: لا يمكن لأحد أن يفصل بين مصر والسودان يجمعهما نيل واحد.. وزير الأوقاف السوداني: لا يمكن لأحد أن يفصل بين والسودان

مصراوي Masrawy

09:35 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:
تصوير- مصطفى الشيمي:

قال وزير الأوقاف السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح، إن الدوره التدريبية التي تستضيفها وزارة الأوقاف المصرية لأئمة السودان تأتي لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن التدريب هو تأصيل للوسطية بين جميع الأئمة، وهو الذي يجب نركز عليه في جميع الدول العربية لمواجهة أفكار المتطرفين.

وأضاف وزير الأوقاف السوداني خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية بأكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر، الاثنين، أن خطاب الكراهية حادث تنبأ به النبي وحذر منه، وقال إن الدين يسر والقرآن حذر من الغلو والتطرف، ووضع مبادئ عامة للابتعاد عن هذا التطرف.

وقال مفرح:" التنوع في خلق الإنسان والكون مبدأ وضعه الله تعالى، فيجب أن نستغل هذا التنوع في احترام ثقافات المجتمعات، ولا ينبغي أن يكون هذا التنوع جالب للازدراء والفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم، جعل هذا التنوع قوة ناعمة بين الصحابة".

ولفت إلى أن خطاب التفجير والقتل لا يمت للدين بصلة، وعلى الإنسان البلاغ في الدعوة وليس هداية الناس، فما علينا إلا البلاغ فقط.

وتابع: "يجب أن نحرص على إبلاغ الدعوة بالحسنى، فلا إكراه في الدين كل شخص له حرية في اختيار دينه، فلا يزكي أحد نفسه على الآخرين".

وشدد مفرح على أنه لا يمكن لأحد أن يفصل بين شعبي والسودان، فأهدافنا الاستراتيجية مع مصر واحدة، ولا يمكن لأحد أن يفصل بين بلدين يجمعهما نيل واحد.

وطالب وزير الأوقاف السوداني المتدربين من الأئمة في مصر والسودان بتناول ما يتحصلون عليه في الدورة التدريبية، ونقله للناس بالحسنى حتى نؤصل للوسطية والصورة الجيدة للإسلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين "تنازلات بنكية"

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

مصرع طالب اصطدمت دراجته النارية بعربة كارو في الدقهلية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 في حريق بمستشفى لمصابي كورونا بالعبور

شبكة عيون الإخبارية