وزير الأوقاف: دورة في الإعلام الديني بالتعاون مع "تنظيم الإعلام" بشرم الشيخ (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- مصطفى الشيمي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورة متخصصة في الإعلام الديني الفترة المقبلة بشرم الشيخ، بالاتفاق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة المساجد الكبرى بمصر والسودان، اليوم الاثنين، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن الإمام والإعلامي لابد أن يكون لهما دائرة معارف ثقافية، لأن الإمام لها منبره الذي يتحدث فيه، والإعلامي معرض للسؤال في أي وقت عن أي شيء.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن لابد من عقد لقاءات للأئمة مع السياسيين والإعلاميين والمثقفين، حتى يكونوا على دراية كاملة بكافة الأمور.