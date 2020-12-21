الطيران المدني: انتظام حركة السفر في جميع المطارات.. ولا صحة للتعليق

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، اليوم الاثنين، أن الحركة الجوية في المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مضيفًا أنه لا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية حول تعليق حركة الطيران المدني في مطارات الجمهورية.

وقال باسم في بيان لوزارة الطيران المدني، اليوم الاثنين، إن الوزارة تطالب وسائل الإعلام بضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الوزارة، عند تداول البيانات والمعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني، بالإضافة إلى توخي الحذر في نشر بيانات غير دقيقة تعمل على إثارة الرأي العام.​