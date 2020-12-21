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مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة

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مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة
تستهدف دعم ومساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية

مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش، مذكرة تفاهم مع الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة زواج ومثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة.

وتستهدف المذكرة التعاون وتوطيد العلاقة بين فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية الزواج بجدة، لدعم وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في المسؤولية الاجتماعية وتنوع نشاطه ورفع مستوى مساهمته في الإنفاق الاجتماعي، من خلال التركيز على دعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها في المجالات التنموية حسب ما ورد في رؤية المملكة 2030 ، والعمـل على تحسين النظرة العامة لأثر القطاع غير الربحي في المجتمع.

مذكرة تفاهم وتعاون بين الموارد البشرية بمكة وجمعية الزواج بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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