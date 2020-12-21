العراق: اعتقال مسؤولين أمنين على خلفية قصف المنطقة الخضراء

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، عن توقيف مسؤولين على خلفية قصف المنطقة الخضراء الليلة الماضية بالصواريخ.

وقال الكاظمي للصحفيين في مقر الحكومة "أوقفنا مسؤولين في قواطع أمنية وأدخلناهم السجن بعد القصف على المنطقة الخضراء".

وأضاف أن القصف على المنطقة الخضراء يوم أمس عمل أرهابي جبان.

وأكد الكاظمي: "لن نقبل بأي أعتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق".

وتابع: "الصواريخ التي أطلقت يوم أمس سقطت على عراقيين وأصابتهم".