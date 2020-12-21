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المعشر : رحيل عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن

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المعشر : رحيل ترامب عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن المعشر : رحيل عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر إن فرصة حل الدولتين انتهت أو أنها باتت ضئيلة للغاية، مضيفاً أن صفقة القرن قد تنتهي مع خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتخابات الرئاسة، "لكن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون منشغلة برأب الصدع الداخلي، ولن يحظى الشرق الأوسط باهتمامها خلال سنة أو سنتين قادمتين على الأقل".

وفي ندوة عقدها منتدى السبيل الإعلامي حول تداعيات فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية على الأردن والعلاقات الأردنية الأمريكية؛ توقّع المعشر أن لا تقدّم إدارة بايدن جديداً بالنسبة للنزاع العربي الإسرائيلي، وأنها إذا ما أعطته أي اهتمام فسيكون اهتماماً لفظياً حول التشبث بحل الدولتين دون أن يرافق ذلك أي إجراءات على الأرض.

وأضاف المعشر أن إدارة ترمب تجاهلت دور الأردن، متوقعاً أن تتحسن العلاقات الأردنية الأمريكية على المستوى التفصيلي في ظل إدارة بايدن عما كانت عليه في عهد ترمب.

جي بي سي نيوز

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