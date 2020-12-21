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الصخر الزيتي ومواقعه وتقنيات استغلاله في الأردن

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الصخر الزيتي ومواقعه وتقنيات استغلاله في الأردن الصخر الزيتي ومواقعه وتقنيات استغلاله في الأردن

جى بي سي نيوز :- توجد في الأردن كميات ضخمة من الصخر الزيتي، وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية احتياطي الصخر الزيتي السطحي بما يزيد عن 70 مليار طن يحتوي على ما يزيد عن 7 مليار طن زيت صخري.

ويمكن استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء عن طريق:

  • تسخين الصخر الزيتي العميق لإنتاج الزيت
  • تقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي لإنتاج الزيت
  • الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء

والصخر الزيتي الأردني هو صخر رسوبي معظمه من الكربونات والطباشير والمارل الذي يحتوي على مادة عضوية غير ناضجة تسمى كيروجين والتي تنتج الزيت الخام عند تسخينها إلى حوالي 500 درجة مئوية.

ويتواجد الصخر الزتي في الغالب في الجزء السفلي من تكوين الموقر الطباشيري من عمر (الماسترختيان-الباليوسين) حيث يتكون من الحجر الجيري والمارل والطباشير والفوسفات.

المواقع:

يوجد أكثر من 18 موقع معروف للصخر الزيتي في الأردن، وقامت سلطة المصادر الطبيعية سابقا بدراسة العديد ومن هذه المواقع مثل اللجون والسلطاني وجرف الدراويش وعطارات أم الغدران ووادي مغار وسواقة وخان الزبيب والثمد.

وتقع معظم تلك المواقع الرئيسية وذات الأهمية التجارية المثبتة في وسط الأردن وجنوبه، ويمكن الوصول إليها عبر الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة.

ويتواجد في مناطق وادي النعضية وإسفير المحطــة وجبــال غزيمــه ووادي أبو الحمام ووادي الــذروة وغيرهــا، ومعظــم هــذه المناطــق تقــع علــى مقربــة مــن خدمــات البنــى التحتيــة اللازمـة للاسـتثمار.

وتقول وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن جميــع دراسات التنقيب التــي تمــت، هدفــت إلى تقييم اســتغلال الصخــر الزيتــي كمصدر لإنتاج الزيت الخــام أو إنتاج الكهربــاء باسـتخدام التقنيات العاملة فــي العالــم ســواء التقطيــر بالتعدين السطحي لإنتـاج الزيت أو الحرق المباشــر للصخــر الزيتي لإنتــاج الكهرباء.

الفرص الاستثمارية:

قامـت وزارة الطاقـة والثـروة المعدنيـة بإعـداد دراسـة لتقسـيم المناطـق التي تأمل باسـتغلال الخـام فيها مـن حيـث كميــة الاحتياطي المقــدر ومواصفات الخــام مــن نســبة الزيــت والمحتــوى الحــراري وغيرها.

وقُسمت هــذه المناطــق إلى 21 منطقــة بمساحات مناســبة لكل منهــا، بحيــث تناســب كافــة مرافــق أي مشروع تجاري للصخر الزيتي وقــد تــم إنتــاج خارطــة تفصيليــة لهــذه التقســيمات.

وتقــول وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنها تُشجع الاستثمار فــي الصخــر الزيتــي لإنتاج الزيــت سواء مشاريع التقطير بالتعديــن الســطحي للصخــر الزيتــي لإنتاج الزيت الخــام أو تســخين الصخــر الزيتــي العميــق (فــي مكانه) لإنتاج الزيت الخام وباستخدام تقنيـات عاملـة ومثبتـة عالميًا، وذلك عبر توقيــع مذكرة تفاهــم مــع الشــركات المهتمــة والمؤهلــة بحســب المعاييــر والتعليمات المتبعــة لــدى وزارة

الطاقـة والثـروة المعدنيـة، وذلـك لتمكيـن الشـركة المهتمـة بدراسـة الجـدوى الاقتصادية الأوليـة لمشـروعها لاسـتغلال الخام فـي منطقـة اهتمامهـا والـذي إن ثبتـت جـدواه ينتقـل الطرفان الــى إجــراءات توقيع اتفاقية خاصة لتطوير المشــروع تجارياً.

المملكة

جي بي سي نيوز

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