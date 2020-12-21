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الأمن السعودي يقبض على مزوري اختبارات كورونا ومستدرجي العاملات المنزليات

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وضبطت شرطة الریاض سعودية وثلاثة مقیمین استدرجوا عاملات منزلیات لتشغیلھن لدى الغیر، بحسب ما نقلته صحيفة المدينة .

وقال متحدث شرطة منطقة الریاض، الرائد خالد الكریدیس، إن الجھات الأمنیة، تمكنت من القبض على سعودية ومقیمة من الجنسیة السیریلانكیة ومقیمین من الجنسیتین الھندیة والباكستانیة أعمارھم بین العقدین الثالث والرابع، قاموا باستدراج العاملات المنزلیة لترك أعمالھن وإیوائھن في وحدتین سكنیتین شرق وغرب مدینة الریاض، وتشغیلھن لدى الغیر مقابل مبالغ مالیة یتقاضونھا، وتم العثور على ثمانية عاملات متغیبات عن العمل من جنسیات مختلفة جرى إحالتھن للجھة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتھمین كافة الإجراءات النظامیة لإحالتھم إلى النیابة العامة.

وبالنسبة لتزوير الاختبارات، صرح الأمن العام السعودي: "تم القبض على مجموعة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس "كورونا" للراغبين في السفر إلى بلدانهم من الوافدين وبيعها إلى ضحاياهم".

كما قبض الأمن على ثلاثة سعوديين امتھنوا سرقة السيارات من قائدیھا بالقوة تحت تھدید الأسلحة البیضاء، واستخدامھا في سلب المارة وتكسیر زجاج المركبات المتوقفة، وبلغت قیمة المسروقات بـ400 ألف ریال.

وتمكن الأمن العام من توقيف وافدين من الجنسية البنغلاديشية قاما بخطف وافد من بني جلدتهما، والتواصل مع ذويه في بلاده، مطالبين بدفع فدية قيمتها عشرة آلاف ريال مقابل إطلاق سراحه.

بالإضافة إلى ذلك قبض الأمن على تنظيم عصابي مكون من ستة مخالفين للإقامة من الجنسية البنغلاديشية، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لكيان تجاري تعود ملكيته لمواطن، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية.

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