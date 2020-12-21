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"الحشد" يعلن اعتقال "قيادي كبير" في "داعش" غربي العراق

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وقال "الحشد" في بيان إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت اليوم الاثنين، قياديا بداعش في الأنبار"، بحسب "السومرية نيوز".

ولم يكشف بيان قوات الحشد التابعة للقوات المسلحة العراقية رسميا، عن هوية المسؤول في التنظيم الإرهابي، لكنه أوضح أنه يشغل صفة أمنية في التنظيم بالمحافظة.

© REUTERS / Stringer

وقال إن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي".

في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن ضبط عتاد عسكري لـ "داعش" لمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأوضحت أن "الكدس بداخله 11 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان 10 لترات تحتوي على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير"، مضيفة أنه تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي والمحظور في ) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

SputnikNews

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