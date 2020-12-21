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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من وإلى

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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن الشركة قولها، إن ذلك يأتي بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات .

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وأضافت طيران الإمارات، أنه "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز".

وكانت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي قد أعلنت، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من على أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.

كما أوقفت فرنسا جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة. كا منعت السويد دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وفي السياق نفسه فرضت اليونان عليهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، وقبرص فرضت حجرا صحيا للقادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقررت كل من تركيا وسويسرا وكندا وإسرائيل والأرجنتين تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا. وأغلقت السعودية حدودها بالكامل لمدة أسبوع وألغت جميع الرحلات الدولية.

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