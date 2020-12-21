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للطيران: استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة من الدولة

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مصر للطيران: استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة من الدولة للطيران: استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة من الدولة

مصراوي Masrawy

02:49 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، استمرار الرحلات الجوية التي تقوم بها الشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن، وذلك بمعدل 11 رحلة أسبوعيا.
وأشار زكريا إلى أنه لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات جديدة بخصوص وقف الرحلات مع لندن، وذلك على خلفية ظهور بشكل جديد، وسرعة انتشاره خاصة في جنوب انجلترا، مما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية مع انجلترا.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات إعلامية، إن الشركة تتابع الموقف أول بأول، كما أنها تقوم بتنفيذ كل الاجراءات الاحترازية المتبعة علي الرحلات الجوية، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الركاب وكذلك الاطقم العاملة .

وتابع زكريا فور صدور اي توجيهات جديدة من الدولة أو من وزارة الصحة، سوف يتم تطبيقها علي رحلات لندن فورا، وقال زكريا أن الشركة لا تنظر إلى الخسائر أو المكاسب وانما تنظر إلى سلامة الركاب، واذا شعرت الشركة ان تشغيل الرحلات سوف يؤثر علي سلامة الركاب سوف يتم وقفها فورا.

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