حزب الله العراقي يدين قصف السفارة الأمريكية في بغداد

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

أدانت كتائب حزب الله العراقي، مساء اليوم الأحد، قصف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد.

وذكرت الكتائب في بيان، نشر على موقعها الرسمي أن "قصف سفارة الشر في هذا التوقيت يعد تصرفًا غير منضبط وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء القبض عليهم".

وأكدت "ندين الرمي العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة لما تسببه من تهديد حقيقي على حياة المدنيين".

وقال البيان "نطالب بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الأمريكي في المناطق السكنية الآمنة ببغداد".

كان مصدر أمني عراقي قد أفاد مساء اليوم الأحد، باستهداف محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.