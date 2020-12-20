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تحرير 5 آلاف و606 قضية تموينية بوسائل النقل في المحافظات

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تحرير 5 آلاف و606 قضية تموينية بوسائل النقل في المحافظات تحرير 5 آلاف و606 قضية تموينية بوسائل النقل في المحافظات

مصراوي Masrawy

09:02 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 4324 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وفي سياق آخر، حررت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق 1282 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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