أخبار عاجلة

"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة -
الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد -
جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير -
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية -
أماكن لعزل الأطفال.. "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا -
كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق

Print
شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق

مصراوي Masrawy

08:32 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالعزاء والمواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق، نجل أمير الكويت الراحل، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة الكويت، ولأسرة آل الصباح الكرام، وللشعب الكويتي الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية