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"آثار الإسكندرية" تستقبل وفدًا من متدربي البرنامج الرئاسي

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"آثار الإسكندرية" تستقبل وفدًا من متدربي البرنامج الرئاسي "آثار الإسكندرية" تستقبل وفدًا من متدربي البرنامج الرئاسي

مصراوي Masrawy

08:21 م الأحد 20 ديسمبر 2020

(مصراوي):

استقبلت منطقتي آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية القومي، اليوم الأحد، وفدًا من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذيين للقيادة، ضمن برنامج الزيارات الميدانية المخططة لتطوير الجانب الثقافي والمعرفي لهم.

وقال الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إن المتدربين استمعوا خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة الأثرية ومقبرتي الورديان والتي تجمع في تصميمها المعماري بين الفنّ والزخرفة الرومانية والمصرية القديمة، كما تعرفوا على أهم ما يحتوي عليه متحف الإسكندرية القومي من قطع أثرية فريدة.

وحرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك الزيارة الفريدة والممتعة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر قيادية ويدخل في تصميمه محور خاص بتطوير الجانب الثقافي والمعرفي للمتدربين من خلال زيارات ميدانية لتعزيز الهوية المصرية.

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