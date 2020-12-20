مصادرة 6 أطنان بن مجهول المصدر داخل مصنع بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط كمية من البن مجهول المصدر بمحافظة القاهرة.

مأمورية تحفظت على 6 أطنان بن بدون مستندات مجهول المصدر بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.