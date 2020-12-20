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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات "آيركايرو" من فرانكفورت و"إيزي جيت" من برلين

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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات "آيركايرو" من فرانكفورت و"إيزي جيت" من برلين مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات "آيركايرو" من فرانكفورت و"إيزي جيت" من برلين

مصراوي Masrawy

08:16 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة آيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 160 راكبًا، كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين، حيث من المقرر أن تسيّر الشركة رحلة أسبوعية إلى كل من فرانكفورت ودوسلدورف وزيوريخ.

كما استقبل المطار أولى رحلات شركة "إيزي جيت" قادمة من برلين بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، على متنها 125 راكبًا، ومن المقرر أن تسيّر الشركة رحلتين أسبوعيًا يومي السبت والثلاثاء.

واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار، ركاب الطائرتين وقدموا لهم الورود والهدايا التذكارية، وأنهوا إجراءات وصولهم في سهولة ويسر تام، كما حرصت إدارة المطار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بين الركاب للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطار.

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