البابا تواضروس ينعى القمص إيليا شكري: "التمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):



توفى اليوم الأب القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير، وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا والمنسق الإعلامي لقطاع حدائق القبة والعباسية.

والأب الراحل يبلغ من العمر 64 سنة، وولد يوم عام 1956، وسيم كاهنًا في مارس 2005، ونال رتبة القمصية منذ ثلاثة أشهر.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته، بعد ظهر اليوم الأحد، واقتصرت المشاركة فيها على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب القمص إيليا شكري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.