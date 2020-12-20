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احتفالات عيد الميلاد تقتصر على 50 شخصًا في بيت لحم بسبب كورونا

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احتفالات عيد الميلاد تقتصر على 50 شخصًا في بيت لحم بسبب كورونا احتفالات عيد الميلاد تقتصر على 50 شخصًا في بيت لحم بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

07:56 م الأحد 20 ديسمبر 2020

القدس - (أ ف ب)


بعد أن كانت كنيسة المهد في بيت لحم تستقبل أكثر من مليوني سائح في فترة الأعياد، تبدو اليوم خالية في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات الفلسطينية للتصدي لانتشار . وأمام غياب الزوار والمصلين، أصبح الوضع كارثيا خاصة مع تراجع السياحة التي تعد شريان الحياة في المدينة العريقة.

على غير العادة، أُضيئت شجرة عيد الميلاد مساء أمس السبت في بيت لحم دون جمهور، بسبب التدابير التي فُرضت لمواجهة فيروس كورونا. حيث أعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي حظر تجول ليليا وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر 14 يومًا بهدف مكافحة "الانتشار المقلق" للفيروس.

وجرت العادة أن يحتفل الفلسطينيون والحجاج ببداية موسم الميلاد في بيت لحم، بإضاءة شجرة العيد، وتتجمع حشود أمام كنيسة المهد لحضور العرض. لكن هذه السنة لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من حضور حفل إضاءة الشجرة.

وقالت مديرة دائرة العلاقات العامة في بلدية المدينة كارمن غطاس إن "إضاءة الشجرة بدأت عام 2008. ومذاك، نقوم بهذا كل عام".

وأوضحت أنه بسبب حظر التجول المفروض، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية هو مَن أضاء الشجرة من مكتبه في رام الله بفضل جهاز وضعته البلدية.

وأحصت الضفة الغربية المحتلة 71,703 إصابات بالفيروس، بينها 678 وفاة.

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