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مستشفى رنيه العام يستقبل قرابة 50 ألف حالة طارئة خلال العام الجاري

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مستشفى رنيه العام يستقبل قرابة 50 ألف حالة طارئة خلال العام الجاري مستشفى رنيه العام يستقبل قرابة 50 ألف حالة طارئة خلال العام الجاري
وتمديد ساعات العمل ببعض المراكز لـ16 ساعة

مستشفى رنيه العام يستقبل قرابة 50 ألف حالة طارئة خلال العام الجاري

استقبل مستشفى رنيه العام، في قسم الطوارئ، خلال العام الجاري، 48255 حالة طارئة؛ منها 4678 إصابة .

وقال مدير المستشفى راجح السبيعي: إنه منذ بداية العام جرى العمل على استقبال الحالات الطارئة فقط، وتحويل الحالات الباردة لمراكز الرعاية الصحية.

وأضاف: تم تجهيز وتمديد ساعات العمل ببعض المراكز لـ16 ساعة، وتفعيل برامج مساندة، منها برنامج المُسعف الإلكتروني لرفع جودة وسرعة الخدمات المُقدمة.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود والخدمات الصحية التي تقدمها صحة الطائف للمرضى والمراجعين للقطاعات الصحية.مستشفى رنيه العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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