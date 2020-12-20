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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الفيروسات خلقت للتحور، مضيفًا يجب علينا أن نتساءل هل هذه التغيرات الأخيرة التي تم إعلانها بشأن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا، ستؤثر في التكونات الجينية للفيروس أم لا؟

وتسائل في مداخلة هاتفية، لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC" هل السلالات الجديدة يحدث فيها تغيير جيني في أنسجة الفيروس؟ قائلًا: "لا يجب علينا ألا نسبق الأحداث، وننتظر نتائج الدراسات التي تحدث في إنجلترا حاليًا".

وأضاف عنان، أنه حتى الآن ووفقًا للتقارير الطبية، فأن التغيرات التي حدث داخل فيروس كورونا، لم تغير من المحتوى الجيني والخصائص الجينية للفيروس، وعليه لن يتم تغيير اللقاحات المتواجدة حاليًا.

وقال: "لدينا أكثر من 200 لقاح متعارف عليها داخل منظمة الصحة العالمية، وهناك 50 منهم تمت تجربتهم على البشر، لذا لا داعي للقلق، إذا فشل لقاح نتيجة تغير جينات الفيروس، فهناك لقاحات أخرى ستنجح في القضاء عليه".

وفيما يخص الموجة الثانية من كورونا في مصر، شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترات المقبلة، معقبًا: "أرقام الإصابات ارتفعت جدًا".

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