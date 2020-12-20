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أمل فيصل.. أول خيالة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز

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تعاقدت مع إسطبل الأمير سعود بن سلمان

أمل فيصل.. أول خيالة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز

حصلت الخيالة أمل فيصل على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.
وتقرر أن تشارك الخيالة أمل فيصل في أول السباقات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.

الخيالة السعودية أمل فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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