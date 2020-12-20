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أمانة عسير تنظم ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"

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"الحميدي": تهدف لتطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم

أمانة عسير تنظم ورشة عمل

نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم، ورشة عمل "المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات"، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وناقش الدكتور وليد الحميدي، خلال الورشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

وأكد خلال اللقاء أن مثل هذه الورش تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة مما سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم.

ونوه بضرورة تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد المتاحة للأمانة، وذلك لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.

أمانة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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