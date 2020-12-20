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السادسة في 2020.. "طيران ناس" يتسلم الطائرة العاشرة من طراز إيرباص

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ضمن اتفاقية مع الشركة قيمتها الإجمالية 32 مليار ريال سعودي

السادسة في 2020..

تسلَّم "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320 neo.

ويأتي استلام طيران ناس هذه الطائرة ضمن اتفاقية موقَّعة مع شركة إيرباص في عام 2017 لشراء 120 طائرة A320neo، بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي.

وفي هذا السياق أوضح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن "هذه سادس طائرة نتسلمها خلال عام 2020؛ ما يعكس المتانة التشغيلية لطيران ناس، وثقة المصنعين العالميين به من جهة، ومن جهة أخرى التزامه الدائم بالارتقاء بتجربة الركاب من خلال الاستثمار في تحديث الأسطول والخدمات وشبكة الرحلات على حد سواء، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات غير المتوقعة نتيجة تداعيات جائحة المستجد".

وأضاف المهنا بأنه "مع استقبال الطائرة العاشرة من طراز إيرباص A320neoتفرد أجنحتها مجددًا في فضاء التوسع والتطوير. وهذا أمر طالما ميز مسيرة طيران ناس؛ إذ التوسع والتطوير والتحديث سمات رافقت مسيرتنا منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالنا. كما يؤكد ذلك التزامنا بتطوير قطاع النقل الجوي في ، ورفع التنافسية على المستوى العالمي، من خلال مزيد من التحديث والكفاءة والخدمات التي تلبي تطلعات الضيوف بمختلف فئاتهم. وسوف نواصل في طيران ناس العمل من أجل الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021".

وأشار إلى أن "طراز A320neo يتميز بتقنياته المتطورة، وراحة ورحابة مقصورته، التي تعتبر الأعرض ضمن الطائرات ذات الممر الواحد؛ إذ تتسع لـ 174 راكبًا، وهي مجهزة بالجيل الجديد من المحركات التي تُسهم في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بمعدل 15 في المئة، إضافة إلى الحد من الضوضاء بمعدل 50 في المئة".

السادسة في 2020..

السادسة في 2020..

طيران ناس إيرباص A320 neo

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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