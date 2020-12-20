خطوات لتملك وتعديل العقارات عبر منصة إحكام.. تعرف عليها

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منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة إحكام منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن الخطوات لتقديم طلبات تملك وتعديل العقارات والتي تبدا أولاً بالدخول على منصة إحكام عن طريق الرابط التالي‏: https://spga.thiqah.sa.

وتفصيلاً، تبدأ الخطوات لتقديم على طلب تملك أو تعديل عقار بالخطوة الأولى والمتمثلة في التسجيل حيث يتـــم الاختيـــار من اعلـــى القائمـــة على ايقونة تسجيل الدخول يقوم المستفيد بالضغط على ايقونة انشاء حساب ويتـــم تعبئـــة نمـــوذج التســـجيل، كما هو موضح ادناه والموافقة على الشروط والأحـــكام، ثم يتم الضغط على أيقونة التحقق من البيانات، بعـــد ذلك الضغط على أيقونـــة التحقق من البيانات، سوف تصل رسالة تحقق على الجوال الذي تم تسجيله، كما يتم إدخـــال رمز التحقق والضغط على أيقونة "تحقق"، بعد ذلك ســـوف يتم تسجيل المستفيد في المنصة.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في تسجيل الدخول، حيث يتـــم إدخال رقـــم الهوية وكلمة المرور والضغـــط علـــى أيقونـــة "تســـجيل الدخول"؛ لتقديـــم طلب جديد، حيث يتـــم الضغط على أيقونـــة "تقديـــم طلـــب" فـــي أعلـــى الصفحة وإضافة بيانات طالـــب "التملك أو التعديل، بالإضافة لبيانات ممثل صاحب الطلب واختيار نوع التمثيل "وكيل - أصالة عن نفسه – ممثل – ناظر - مفوض – وارث يتم إضافة عنوان ممثل صاحب الطلب، بعد ذلـــك يمكنك "حفظ واســـتكمال الطلـــب" أو "الحفظ والإكمال لاحقاً، بعد ذلك يتم إدخال بيانات الطلب – شريك.

ويتـــم تحديـــد طلـــب جديـــد في حـــال لا يوجد طلب سابق لإثبات ملكية العقار وتحديد تعديل شـــكلي في حال إن كان طلـــب التعديـــل لا يتعلـــق بموقـــع ومساحة العقار، ويتـــم تحديـــد اســـتكمال إجراءات حجـــة اســـتحكام في حال يوجد طلب ســـابق غير منتهي لإثبات ملكية العقار.

وإذا وجـــد طلـــب اســـتحكام منظـــور قضائيـــاً علـــى نفـــس الطلـــب يرجـــى الضغط على أيقونة "نعم"، وإدخال بياناته ومعلوماته، إذا لا يوجد الضغط على "لا" وتخطي المرحلة، ويتـــم إدخـــال بيانـــات العقـــار "ســـكني- زراعـــي -داخل حدود الحرميـــن"، ونوع الوثيقة "صـــك اســـتحكام - مبايعات – وثيقة حكومية – أخرى وملاحظة يتـــم تحديـــد موقع العقـــار إذا كان داخل حـــدود الحرمين عن طريق احـــدى المكاتب الهندسية المعتمدة من الأمانات والبلديات، بعد ذلك يتم حفظ الطلب وإكماله لاحقاً أو حفظ واستكماله.

بعد ذلك يتم إرفاق مرفقات العقار: وهي صورة مـــن الهوية الوطنية لصاحب الطلب ومن يمثله، صورة من ســـجل الجهة في حالة كانت المدعي شخصية اعتبارية، صورة من بيانات الوكيل أو المحامي (إن وُجد)، صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي، رفـــع مســـاحي معتمـــد متضمـــن الإحداثيـــات ونـــوع العقـــار وموقعـــه وحـــدوده وأضلاعـــه ومساحته (إن وجد)، وثائق التملك أو الإحياء (PDF، PNG، JPEG، JPG، BMP، GIF) الصيـــغ المسموحة للمرفقات يجـــب الموافقـــة علـــى الإقـــرارات لتخطي هذه المرحلة.

وبعـــدمـــا يتـــم مراجعـــة الطلب ســـوف يظهـــر إشـــعار التأكـــد مـــن البيانـــات والمرفقات المدخلـــة، بعد ذلك يمكن للمســـتفيد إرســـال طلـــب عـــن طريـــق أيقونة "إرسال الطلب" حسب الموضح أدناه، ســـوف يظهر إشعار بإرسال الطلب ويتضمن رقم الطلب.

الخطوة الثالثة: الاستعلام عن طلباتي عنـــد الدخول علـــى الصفحة الرئيســـية تظهـــر فـــي أعلـــى الصفحـــة أيقونـــة "طلباتي" يتم الضغط عليها وســـوف تظهـــر جميـــع أرقـــام الطلبـــات المقدمة مسبقاً، ويمكـــن اســـتعراض حالـــة الطلـــب بالضغط على أيقونة "استعراض".الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إحكام