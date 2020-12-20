أخبار عاجلة

"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة -
الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد -
جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير -
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية -
أماكن لعزل الأطفال.. "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا -
كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكاظمي: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع دولة الكويت

Print
الكاظمي: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع دولة الكويت الكاظمي: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع دولة الكويت

مصراوي Masrawy

07:05 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن حرص العراق على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات.

وأوضح الكاظمي خلال استقباله سفير دولة الكويت في العراق سالم غصاب الزمانان أن العراق يسعى من "أجل المزيد من التعاون المشترك مع الكويت وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها" .

ووجّه رئيس الوزراء الدعوة الى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته دولة الكويت عام 2018.

كما جرى مناقشة تفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، وتعزيز عملها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية