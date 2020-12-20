أخبار عاجلة

"قوميز" يرد على مشجع: المنافسة تحتاج دائمًا إلى تواجد الهلال والنصر في الصدارة -
الندوة العالمية توزع مئات السلال الغذائية في تشاد -
جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير -
إطلالات اليوم.. ريا أبي راشد أنيقة.. وريهام أمين بإطلالة شتوية -
أماكن لعزل الأطفال.. "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا -
كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المملكة المتحدة تسجل نحو 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
المملكة المتحدة تسجل نحو 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المملكة المتحدة تسجل نحو 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:04 م الأحد 20 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة 35 ألفا و928 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن المملكة سجلت 326 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومجموعة من العلماء، قد أعلنوا أن سلالة جديدة اكتشف تفشيها في البلاد، تعد أشد عدوى بنسبة 70%، لكنهم أشاروا إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت أشد خطورة.

وفي أعقاب هذا الإعلان، أعلنت 4 دول أوروبية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة هي إيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أنه خلال الساعات المقبلة ستعلن دول أوروبية أخرى عن إجراءات مماثلة، على رأسها ألمانيا وفرنسا وأيرلندا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية