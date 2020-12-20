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تعافي النائبة عبد العزيز من كورونا

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تعافي النائبة شيرين عبد العزيز من كورونا تعافي النائبة عبد العزيز من كورونا

مصراوي Masrawy

07:13 م الأحد 20 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت الدكتورة عبد العزيز، النائبة عن القائمة الوطنية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، عن شفائها من المستجد، وذلك عقب إصابتها بالعدوى مطلع شهر ديسمبر الجاري.

نشرت عبد العزيز عبر صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، قائلة: "بفضل الله ثم دعواتكم المخلصة نتيجة المسحة سلبية.. لكن حفاظًا على أحبائنا سيستمر العزل أسبوع إضافي.. شكرًا لكل أهالينا الطيبين الذين غمرونا بمحبتهم ودعواتهم.. وإن شاء الله قريبًا نكون بينكم تاني.. ربنا يحفظكم بحفظه.. دامت محبتكم".

يجدر الإشارة إلى أن محافظة المنوفية شهدت إصابة 3 نواب بالبرلمان الجديد فور نجاحهم بالسباق الانتخابي، الأولى كانت الدكتورة شيرين عبد العزيز ابنة مركز شبين، والثاني كريم السادات النائب عن دائرة "تلا الشهداء"، والثالث صابر عبد القوي النائب عن دائرة "أشمون".

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