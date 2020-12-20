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"طبقًا لمعايير محددة".. وزيرة الصحة: يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن خطة توزيع لقاح "كورونا"

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"طبقًا لمعايير محددة".. وزيرة الصحة: يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن خطة توزيع لقاح "كورونا" "طبقًا لمعايير محددة".. وزيرة الصحة: يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن خطة توزيع لقاح "كورونا"

مصراوي Masrawy

05:49 م الأحد 20 ديسمبر 2020

(مصراوي):

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث استعرضت الوزيرة النتائج المثمرة لزيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أنها التقت عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، حيث نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، إلى دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، على توريد الدفعة الأولى من لقاح من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بدعم من شركة ‪G24‬ الإماراتية للرعاية الصحية، بما يعكس عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت الوزيرة إلى أنها بحثت مع شركة ‪G42‬ الإماراتية للرعاية الصحية، خلال الزيارة، خطة تدفق الدفعات الخاصة بـلقاح فيروس كورونا المستجد تباعًا إلى ، من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بما يفي باحتياجات الفئات الأكثر عرضة للإصابة كأولوية بالغة الأهمية.

وأوضحت أن لقاءها بممثلي الشركة الإماراتية تطرق إلى بحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع اللقاحات، وفق التطلع لأن تصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار شراكة استراتيجية مع شركة "سينوفارم" الرائدة في مجال اللقاحات، كما تم بحث إمكانية نقل التكنولوجيا، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي بمجال إنتاج الأدوية إلى الشركات المصنعة بمصر.

كما أكدت وزيرة الصحة أنها قامت خلال زيارتها لدولة الإمارات بتفقد مركز الأبحاث الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد، ومراكز تطعيمات المواطنين باللقاحات بعد إعلان الإمارات الموافقة على بدء التطعيم، حيث تابعت تطورات الدراسة الإكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد بالإمارات، والمشاركين بها، وما توصلت إليه تلك الدراسات من نتائج، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن خطة توزيع لقاح فيروس "كورونا"، طبقاً لمعايير محددة، كما أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها في الوزارة بهدف متابعة خطة توزيع اللقاح.

وأضافت أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، بهدف وضع معايير الأماكن التي يتم فيها التطعيم لبدء تجهيزها.

وكلف مدبولي باتخاذ كافة التدابير والترتيبات التي من شأنها التيسير على المواطنين الذين سيتلقون التطعيم، خاصة أنهم سيكونون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق أولويات المرحلة الأولى.

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