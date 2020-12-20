كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: محادثات بريكست ستستمر مع بريطانيا

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بروكسل - (د ب أ)

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، من نهايته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن المحادثات مع بريطانيا ستستمر.

وكتب المفاوض الفرنسي الجنسية، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد مفاوضات مكثفة في بروكسل أن الجانبين يواجهان "لحظة حاسمة".

وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما باتفاق عادل ومتبادل ومتوازن. نحن نحترم سيادة المملكة المتحدة. ونتوقع نفس الشيء."

وأضاف أنه يجب أن يكون للطرفين الحق في وضع قوانينهما الخاصة والسيطرة على مياههما.