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بابا الفاتيكان يصلي من أجل 400 ألف عامل محاصرين في البحار بسبب كورونا

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بابا الفاتيكان يصلي من أجل 400 ألف عامل محاصرين في البحار بسبب كورونا بابا الفاتيكان يصلي من أجل 400 ألف عامل محاصرين في البحار بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

06:53 م الأحد 20 ديسمبر 2020

روما - (د ب أ)

لفت البابا فرنسيس، الانتباه إلى محنة العمال العالقين على متن السفن بسبب جائحة ، وذلك خلال صلاة اليوم الأحد.

وقال البابا للمصلين في ساحة سانت بيتر: "لقد تسببت جائحة فيروس كورونا في محنة خاصة للعاملين البحريين ".

وهناك حوالي 400 ألف عامل في صناعة الشحن تقطعت بهم السبل حاليًا على متن سفنهم ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم.

وتؤثر المشكلة على الأشخاص الذين يعملون على سفن النقل وسفن الصيد، وكذلك منصات النفط والغاز البحرية.

وناشد البابا فرنسيس الحكومات الوطنية بتبني قضية هؤلاء العمال ومساعدتهم في العودة إلى ذويهم.

وكانت المنظمة البحرية الدولية، حذرت في تقرير لها بمناسبة اليوم البحري العالمي، في نوفمبر الماضي، من أن نحو 400 ألف بحار معظمهم محاصرون على ظهر السفن بسبب فيروس كورونا، ينتظرون العودة إلى ديارهم.

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مصراوي Masrawy

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