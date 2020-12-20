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‏‏إسرائيل تحظر السفر الجوي للقادمين من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا

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‏‏إسرائيل تحظر السفر الجوي للقادمين من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا ‏‏إسرائيل تحظر السفر الجوي للقادمين من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

06:51 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه تقرر حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك، في أعقاب تفشي السلالة الجديدة لوباء "كوفيد-19".

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "وردنا أمس خبر من جهات تابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا كما استمعنا إلى التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن تفشي الفيروس مع الطفرة الجديدة في بلاده".

وتابع "أوعزت فورا ليلة أمس بعقد جلسة تضم فريقًا وزاريًا بغية مناقشة هذا الأمر، كما بادرت إلى عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر اليوم من أجل اتخاذ بعض القرارات الهامة. حسب المعلومات المتوفرة بين أيدينا، فإن هذه الطفرة تنتشر بوتيرة أسرع بكثير من الفيروس العادي لكنها ليست أكثر فتكًا كما لا تتوفر لدينا أي مؤشرات تدل على عدم قدرة اللقاح الموجود بحوزتنا على التغلب عليها. حتى هذه المرحلة هذه هي المعلومات المتوفرة لدينا، وسنواصل المتابعة طبعًا".

وأضاف "بينما ننطلق بحملة التطعيم الهائلة اليوم، نواجه تحديًا آخر والذي يتعين علينا التعامل معه حيث نبذل كل ما بوسعنا في سبيل الحؤول دون دخول الطفرة إلى إسرائيل. وقد اتخذنا اليوم قرارًا صعبًا بيد أن الواقع يفرضه، إذ أغلقنا السماء أمام كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، حيث تكون الطفرة حاضرة. وإذا لزم الأمر، فلن نتردد في إضافة دول أخرى".

واستطرد "سيتعين على كل من يعود من هذه الدول الدخول إلى الحجر لصحي كما وتكمن أهمية كبرى في خضوعه لفحص كورونا، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد امتلاكنا للقاح وحينما نرى الضوء في آخر النفق. من المهم أن نواصل الالتزام بالقواعد. وسنواصل اتخاد القرارات الصحيحة في سبيل صحتكم وفي سبيل دولتنا".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال إن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة ونحن بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف، في إفادة صحفية، أنه سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة من قبل توزيع اللقاح.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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