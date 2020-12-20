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تصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان حول المناطق الحدودية

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تصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان حول المناطق الحدودية تصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان حول المناطق الحدودية

مصراوي Masrawy

06:24 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الخرطوم - (د ب أ)

تصاعدت التوترات بين إثيوبيا والسودان على حدودهما المشتركة، لكن تمت الدعوة لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات سابقة، حسبما أفادت تقارير.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية لوكالة الأنباء الألمانية (دب.أ) أن هناك عددًا من التحركات من الجيش السوداني في المناطق الحدودية المتاخمة للحدود الإثيوبية بولاية القضارف ومن بينها منطقتا جبل أبو طيور الكبرى والصغرى.

وقال إن القوات المسلحة تلقت تقارير عن وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية والمليشيات الإثيوبية.
وقال: "نحتاج إلى ساعات لتحديد المناطق التي حررها الجيش السوداني".

وجاء وقف إطلاق النار في أعقاب تقارير عن مناوشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، عن وقوع اشتباكات مع القوات والمليشيات الإثيوبية على الأراضي السودانية أثناء قيام قواته بدوريات في محيط جبل أبو طيور بولاية القضارف.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن الجيش السوداني واصل تقدمه على الخطوط الأمامية داخل منطقة فاشقة في المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، لاستعادة "الأراضي المغتصبة" و"تثبيت وجوده على الخطوط الدولية" وفقًا لاتفاقيات عام 1902.

وأفادت الوكالة بأن الجيش السوداني، أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة، إلى الخطوط الأمامية على حدوده مع إثيوبيا وسط صراع بين البلدين.

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