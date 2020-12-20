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مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يردان على بيان البرلمان الأوروبي المغلوط عن الوضع بمصر

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