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الأسبوع في 10 صور: مشاهد متنوعة لتساقط الثلوج.. وكسوف كلي للشمس

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الأسبوع في 10 صور: مشاهد متنوعة لتساقط الثلوج.. وكسوف كلي للشمس

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم.

في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة تساقطت الثلوج، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد، فيما شوهد كسوف كلي للشمس في الأرجنتين. والمزيد تجدونه في الصور.


1- الرئيس الأمريكي دونالد يشاهد مباراة كرة قدم أمريكية بين الجيش والبحرية برفقة طلاب الأكاديمية العسكرية في نيويورك.

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2- جنود الاحتلال الإسرائيلي يستخدمون الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين على مشارف إحدى القرى في الضفة الغربية.

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3- مشهد لكسوف كلي للشمس في الأرجنتين.

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4- مجموعة من الناس يمشون على رغوات شاطئية بعد حالة من الطقس السيئ في أستراليا.

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5- ليس دخان السجائر ما يتصاعد من مهاجم مانشستر سيتي جيسوس بل بخار .

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6- الثلوج تتساقط في بنسلفانيا الأمريكية بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد.

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7- صبي يلعب على تل من الثلج في نيوجيرسي بنيويورك.

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8- لم تمنع العاصفة الثلجية التي تضرب مانهاتن في نيويورك الناس من ممارسة المشي.

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9- الكلاب تمرح برفقة أصحابها رغم الثلوج الكثيفة في بوسطن.

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10- يغطي الضباب الوادي في أسيزي بإيطاليا عند غروب الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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