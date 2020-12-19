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مصادر بالطيران المدني: طائرة خاصة تتوجه إلى تونس لإعادة منتخب الشباب

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مصادر بالطيران المدني: طائرة خاصة تتوجه إلى تونس لإعادة منتخب الشباب مصادر بالطيران المدني: طائرة خاصة تتوجه إلى تونس لإعادة منتخب الشباب

مصراوي Masrawy

07:53 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه تم تجهيز طائرة طبيًا تابعة لشركة للطيران، توجهت اليوم السبت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار قرطاج بتونس لنقل بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة.

وأضافت المصادر أنه سيتم خروج اللاعبين من صالة رقم 4 المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، لعدم حدوث اختلاط بين اللاعبين والركاب، خاصة بعد إصابة أكثر من 14 لاعبًا بالفريق بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم إجراء عمليات تعقيم كاملة للمبنى قبل وبعد وصول الفريق.

وكانت مصادر من داخل بعثة منتخب الشباب في تونس، كشفت أن جميع لاعبي الفريق والجهازين الإداري والطبي يعيشون خلال هذه الفترة حالة نفسية سيئة، بسبب عدم مشاركتهم في منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم، عقب الانسحاب في أول مباراتين بسبب إصابة أكثر من 14 لاعبًا بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أنه رغم قيام الاتحاد المصري بتقديم احتجاج على قرار الانسحاب من مباراة تونس بالأمس، إلا أن استكمال للبطولة أصبح شبه مستحيل بسبب اكتشاف إصابة حارس المنتخب الثالث بفيروس كورونا مساء أمس، ليصبح هناك 3 حراس في المنتخب مصابون بالفيروس، ولم يتبق سوى حارس واحد فقط ولوائح البطولة تمنع مشاركة أي فريق بدون حارسين للمرمى.

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