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%44 نسبة عجز تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

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%44 نسبة عجز تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن %44 نسبة عجز تمويل خطة الأمم المتحدة لدعم لاجئين في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 239.3 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 426.7 مليون دولار للعام الحالي، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن، وبعجز تمويلي بلغ 187.4 مليون دولار.

ووفق تقرير المفوضية صدر مؤخرا حول تمويل عملياتها في الأردن  فإن مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة منذ مطلع العام الحالي، غطى ما نسبته 56% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وبنسبة عجز 44%.

والتمويل لا يشمل مساعدات للفلسطينيين في الأردن؛ لأن الأمم المتحدة حددت المساعدات لهم عبر وكالتها الخاصة بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، مقارنة مع عدد السكان، 751864 لاجئين، منهم 662166 سوريا، 66803 عراقيين، 14622يمنيا، 6042 سودانيا، 739 صوماليا، و1492 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، أقرت الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والبالغة قيمتها 6.6 مليار دولار.

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، عقد المؤتمر الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، حيث تعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لعام 2020، وتعهدات متعددة السنوات تقارب 2.2 مليار دولار لعام 2021 وما بعده، لكل من سوريا والمنطقة.

المفوضية، أشارت في بيانها إلى أنها واصلت متابعة احتياجات اللاجئين خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة وما بعد؛ للحد من انتشار في الأردن، حيث عملت مع منظمة الصحة العالمية وشركائها تحت إدارة وزارة الصحة.

وأوضحت المفوضية، أنها مستمرة في تطبيق تدابير تعزيز النظافة والتوعية بالنظافة الصحية لدى الموظفين واللاجئين في جميع أنحاء الأردن، بما في ذلك المخيمات.

وأشارت إلى أنها عملت على تحديث احتياجاتها العامة للاستجابة لحالة الطوارئ لكوفيد-19، كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة، حيث تبلغ المتطلبات المالية الإضافية للأردن 79 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2020.

وفيما يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 662 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وبحسب التقرير، فإن 83.1% من اللاجئين في الأردن يعيشون في مناطق حضرية خارج المخيمات، فيما يعيش 16.9% في مخيمات الأزرق، الزعتري، والمخيم الأردني الإماراتي، و46.8% من مجموع اللاجئين تقل أعمارهم عن 17 عاما.

جي بي سي نيوز

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