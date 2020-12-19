تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
تسجيل 2499 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 36 حالة وفاة في الاردن
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:25 مساءً
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:18 مساءً
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:16 مساءً
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:01 مساءً
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:01 مساءً
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت
-
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
8 الصبح - منظمة الإيسيسكو وكيف يتم تقديم الدعم للتراث الثقافي واللغة العربية؟
DMC
DMC
السبت 19 ديسمبر 2020 12:10 مساءً
104
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د. هاني الناظر ينفي الشائعات المثارة حول اللقاح الصيني ويؤكد اللقاح فعال وآمن
DMC
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:09 مساءً
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 22/12/2020
DMC
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:09 مساءً
8 الصبح - "8 الصبح" يرصد أخر تطورات العمل بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي
DMC
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
8 الصبح - تسجيل 718 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و32 وفاة
DMC
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً
السابق
8 الصبح - قراءة نقدية لاحداث واخر الأعمال على الساحة الفنية العالمية
التالى
مساء dmc - بيان صحفي مشترك من النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بشأن تطورات قضية "جوليو ريجيني"
Tweets by @3yonNews