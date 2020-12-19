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ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار ياسا في فيجي إلى أربعة

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ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار ياسا في فيجي إلى أربعة ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار ياسا في فيجي إلى أربعة

مصراوي Masrawy

06:22 ص السبت 19 ديسمبر 2020

سوفا (فيجي)- (د ب أ):
أكدت إدارة الكوارث في فيجي اليوم السبت مقتل أربعة أشخاص بسبب الإعصار ياسا، الذي مر فوق البلاد كإعصار من الفئة الخامسة ويعد أحد أقوى الأعاصير التي تضرب المحيط الهادئ على الإطلاق.

وأفادت مديرة المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي، فاسيتي سوكو، للصحفيين في سوفا اليوم السبت، إنه تم العثور على جثتي رجل (50 عاما) وآخر (70 عاما) لقيا حتفهما بسبب حطام تسببت فيه الرياح التي بلغت سرعتها 345 كيلومترا في الساعة.

وقال رئيس الوزراء فرانك باينيماراما في وقت سابق إن طفلا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ومزارع (45 عاما) لقيا حتفهما أثناء مرور الإعصار بالدولة الواقعة في المحيط الهادئ مساء الخميس وصباح الجمعة.

وتسبب الإعصار في تشريد آلاف الأشخاص، إلى جانب تدمير المحاصيل.

وتعهدت أستراليا ونيوزيلندا بتقديم مساعدات ونقل خيام وإمدادات للطوارئ. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم إن طائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية ستقوم بمراقبة جوية لجزر فيجي النائية لتحديد مدى الضرر الذي لحق بها.​

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