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إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز ألف حالة لليوم الرابع

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إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز ألف حالة لليوم الرابع إصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تتجاوز ألف حالة لليوم الرابع

مصراوي Masrawy

05:37 ص السبت 19 ديسمبر 2020

سول- (د ب أ):
تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم السبت حاجز الألف حالة لليوم الرابع على التوالي، في ظل استمرار حالات الإصابة الجماعية في جميع أنحاء البلاد، مما عمّق المخاوف من احتمال نقص أسرة المستشفيات المعدة لاستقبال المرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأفادت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 1053 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 1029 حالة إصابة محلية، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 48570 حالة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة اليومية 1000 حالة لأربعة أيام متتالية. وكان عدد الحالات اليومية قد وصل إلى أعلى مستوى له يوم الأربعاء الماضي مسجلًا 1078 حالة، ثم انخفض العدد إلى 1014 حالة في اليوم التالي، وعاد ليرتفع إلى 1062 حالة يوم الجمعة.

وتشهد كوريا الجنوبية انتشارا في حالات الإصابة الجماعية، خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين، والمرافق الدينية، والمدارس، والشركات.

ومن بين حالات الإصابة المحلية، سجلت منطقة سول وضواحيها، التي تضم حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية الذين يتجاوز عددهم 50 مليون نسمة، أكثر من 70% من إجمالي الحالات. حيث أبلغت سول عن 382 إصابة، وإقليم كيونج كي عن 264 إصابة وإنتشون عن 46 إصابة.

كما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية عن 14 حالة وفاة إضافية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 659.

وقالت إنها تعمل على حشد جميع الموارد المتاحة والدخول في شراكات مع المؤسسات الطبية الخاصة لتجهيز المزيد من أسرة المستشفيات لمنع حدوث حالات وفاة إضافية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

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