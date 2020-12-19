أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: وصلنا على متن رحلة تاريخية من تل أبيب إلى الرباط -
كوشنر: المغرب وإسرائيل يتجهان لبناء علاقات دبلوماسية كاملة -
المغرب: الاتفاق مع إسرائيل تضمن فتح مكاتب اتصال بالبلدين -
الاستخبارات العسكرية العراقية: إحباط محاولة تسلل "عوائل داعشية" من سوريا -
تفحم محتويات غرفة في حريق شقة بالبراجيل -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح شركة "مودرنا"

Print
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح شركة "مودرنا" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح شركة "مودرنا"

مصراوي Masrawy

03:46 ص السبت 19 ديسمبر 2020

واشنطن- (د ب أ):
أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19الذي تنتجه شركة "مودرنا".

ولقاح شركة مودرنا هو ثاني لقاح يحصل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء، بعد السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركتي فايزر وبيونتك.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان في بيان "مع توفر لقاحين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من حالات دخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم".

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء بعدما صوتت لجنة من الخبراء الخارجيين بتأييد 20 وبدون معارضة، مع امتناع خبير واحد عن التصويت، لصالح استخدام اللقاح مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر يوم الخميس.

وكان مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية، التي تساعد في تنسيق حملة التلقيح، قد قالوا إنه بمجرد الموافقة على لقاح مودرنا، يمكن شحن 9ر5 مليون جرعة بحلول الأسبوع المقبل.

واتضح أن فعالية لقاح مودرنا تتجاوز 94 % في تجربة سريرية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

شبكة عيون الإخبارية