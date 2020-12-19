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ننشر أماكن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في القاهرة والجيزة اليوم

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ننشر أماكن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في القاهرة والجيزة اليوم ننشر أماكن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في القاهرة والجيزة اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 19 ديسمبر 2020

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والجمعيات العمومية الخاصة بإنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، برئاسة مجدي سخي وكيل النقابة، أماكن انعقاد الجمعيتين العموميتين للقاهرة والجيزة، المقرر لهما اليوم السبت.

يشار إلى أن الجمعيات العمومية المنعقدة للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية، بدأ انعقادها منذ أمس الخميس بعموميات الإسكندرية، البحيرة، والغربية، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة اليوم السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد المقبل.

جدير بالذكر، أن نقيب المحامين رجائي عطية، أصدر قرارًا بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة، وتضمن القرار تسعة بنود.

وقالت اللجنة إنه منذ بداية عمل اللجنة المشرفة على الانتخابات وتتعرض لضغوط غير مسبوقة من جانب من يرفض الدمج، وأيضًا من مؤيده، كما تعرضت اللجنة لرفض غالبية رؤساء المحاكم عقد فاعليات أي اجتماع داخل المحاكم، من خلال الخطابات التي وردت للجنة.

وقررت اللجنة قبل ورود الخطابات من رؤساء المحاكم توزيع صناديق الاقتراع بجميع المحاكم تيسيرًا على الزملاء، إلا أن ورودها حال دون ذلك؛ وعليه التزمت اللجنة بتطبيق صحيح القانون من حيث انعقاد الجمعية العمومية للنقابة بمقرها كما ورد بنصوص القانون، وعلى هذا قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للقاهرة الآتي:

- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة حلوان بمقر النقابة الفرعية لحلوان.
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الجديدة بمقر النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة.
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة جنوب القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة بالمبنى الجديد لنقابة المحامين بشارع رمسيس.
كما قررت اللجنة بالنسبة للجمعية العمومية للجيزة الآتي:
- انعقاد الجمعية العمومية لمحكمتي شمال وجنوب الجيزة، بمقر نقابتي شمال وجنوب الجيزة، وغرفة المحامين بمحكمة البدرشين الجزئية.
ويبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، باللجان المخصصة لكل جزئية من الجزئيات وذلك اليوم السبت الموافق 19/12/2020، إضافة للجنة عامة بكل مقرات من المقرات سالفة الذكر، تسهيلًا على السادة أعضاء الجمعية العمومية.

وأحاطت اللجنة بجموع المحامين أن اللجنة تعمل طوال الوقت لتيسير عملية الاقتراع، وحتى انتهاء عملية إبداء الرأي وإعلان النتائج.


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