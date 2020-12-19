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صحة كفر الشيخ تسجل وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا

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صحة كفر الشيخ تسجل وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا صحة كفر الشيخ تسجل وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

03:03 ص السبت 19 ديسمبر 2020

كفرالشيخ- إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، وفاة 8 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفي عزل بلطيم، وسيدي غازي المركزي.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الجمعة، لـ"مصراوي"، أنه وفقًا لما جرى رصده عن طريق المديرية، جرى تسجيل 4 حالات وفاة في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، ومثلهم 4 حالات وفاة في مستشفى سيدي غازي المركزي.

وقال المصدر إنه جرى تسليم الجثتين إلى ذويهم بعد تغسيلهم داخل المستشفى طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة للموتى من مصابي المستجد، وفق بروتوكول وزارة الصحة.

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