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عبيدات : دور الأردن في الحصول على لقاح كورونا من الأفضل بين الدول

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عبيدات : دور الأردن في الحصول على لقاح كورونا من الأفضل بين الدول عبيدات : دور الأردن في الحصول على لقاح كورونا من الأفضل بين الدول

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الخميس، إن دور الأردن في الحصول على لقاح من الأفضل بين الدول".

وأضاف :  أنه ستتم إجازة فحص الأجسام المضادة لفيروس كورونا في الأيام القليلة القادمة بسعر متوقع 15 ديناراً".

وتابع : "فحص الأجسام المضادة ليس فحصاً تشخيصياً للمرض، وإذا كان لدى الشخص أجسام مضادة لا يعني أن الشخص يصبح محصن من فيروس كورونا، ويجب على الشخص الاستمرار باستخدام الكمامة ووسائل الوقاية".

وأكّد عبيدات، أن "جميع اللقاحات التي أعلن عن استخدامها فعالة ومأمونة" ، وفق المملكة . 

وِأشار الوزير إلى أن "مؤسسة الغذاء والدواء تدرس إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني الإماراتي".

واضاف : "المرحلة الأولى من إعطاء اللقاح تستهدف 20-25% من الفئات المحددة، وأولوية إعطاء اللقاح للكوادر الصحية ضمن فئات عمرية محددة"، وفق عبيدات.

وتوقع الوزير وصول لقاح فايزر في النصف الأول من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن "وزارة الصحة ستتسلم خلال يومين المستشفيات الميدانية الـ 3 في إربد وعمّان ومعان".

وحول إعادة فتح القطاعات المغلقة، قال عبيدات إن " التسرع في إعادة فتح القطاعات يمكن أن ينعكس سلباً وهناك أولويات محددة في فتح القطاعات المغلقة"، مؤكداً أن وضعت خططاً للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة.

وأكّد أن "السماح باستخدام "الأراجيل" في المقاهي سيتأخر".

وأشاد عبيدات بالتزام المواطنين وفعالية الإجراءات المتخذة أسهمت في تحسن الوضع الوبائي، متوقعاً انخفاضاً ملموساً على عدد الإصابات نهاية العام وبداية العام المقبل".

وأوضح الوزير أن "الوضع الوبائي مريح لكن لا يعني ذلك التراخي في إجراءات السلامة العامة".

جي بي سي نيوز

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