أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 2561 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة في الاردن

Print
تسجيل 2561 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة في الاردن تسجيل 2561 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 28 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (2561) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
(926) في محافظة العاصمة عمّان.
- (771) في محافظة إربد، منها (81) في الرمثا.
- (174) في محافظة عجلون.
- (136) في محافظة الزرقاء.
- (124) في محافظة البلقاء.
- (90) في محافظة المفرق.
- (74) في محافظة جرش.
- (66) في محافظة العقبة.
- (60) في محافظة مأدبا.
- (53) في محافظة الكرك.
- (50) في محافظة الطفيلة.
- (37) في محافظة معان، منها (8) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (267,585) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (33,846) حالة.
- سُجّلت (28) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3465) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (136) حالة، فيما غادرت (138) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1149) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (984) بنسبة إشغال (23%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (334) بنسبة إشغال (36%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (162) بنسبة إشغال (19%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (4029) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (230,274) حالة.
- تمّ إجراء (22,540) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,894,090) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.36%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

شبكة عيون الإخبارية