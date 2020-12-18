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ترجل لتحية مواطنيه... تميم بن حمد والأمير الوالد يشهدان المسير الوطني على الكورنيش... وصور

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أفادت صحيفة "الشرق"، بأن المسير شهد أيضا الأمير الوالد، حمد بن خليفة آل ثاني، وعدد من الوزراء والشيوخ، في وقت بدأ المسير الوطني بإطلاق المدفعية 18 طلقة احتفالا باليوم الوطني، واستهل طابور الجيش الأبيض من مجموعة القطاع الصحي من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى الموظفين والمتطوعين من الهلال الأحمر القطري.

وأنتجت القوات المسلحة  القطرية أغنية وطنية مهداة للكادر الطبي والتمريضي تحيي فيها تضحياتهم وتصديهم بالصفوف الأولى لـ "كوفيد 19"، في وقت قام تميم بن حمد بتحية الجيش الأبيض بالوقوف والتصفيق لهم من المنصة.

وبدأ مسير القوات المسلحة، بمجموعة العلم التابعين لقوة إسناد القيادة العامة للقوات المسلحة المكون من ألف جندي من أبناء القوات المسلحة والذين قاموا بعمل لوحات استعراضية شكلت كلمات: "كلنا قطر"، "دوحة الخير"، "2022"، "الله .. الوطن .. الأمير"، "ابشروا بالعز والخير"، "نحمدك يا ذا العرش".

وتلا ذلك عروض مهارية للمشاة الصامتة بالسلاح، قامت به سرايا مشاة القوات المسلحة القطرية، ورافقها عرض لعدد من آليات القوات المسلحة من الدبابات والمدرعات وعربات النقل وآليات المدفعية.

ودخل فريق القوات الخاصة المشتركة مجموعة الأرقام القياسية بأكبر تشكيلية عرض جوي، وحصل على 27 ميدالية عام 2019، وتلا ذلك دخول قوة العمليات الخاصة مع عدد من الآليات التي تستخدمها إلى أرض المسير تلاها الحرس الأميري ومجموعة الفريق الخاص (لفداوية).

وفي السياق نفسه، ترجل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لتحية جموع المحتشدين على كورنيش الدوحة، الذين حضروا لمتابعة المسير الوطني.

SputnikNews

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