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القوات الأمنية تنتشر في بعض مناطق بغداد

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ووفقا لموقع "السومرية نيوز" صرح مصدر أمني أن هذا الانتشار في مناطق متفرقة من بغداد، جاء تزامنا مع الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

© REUTERS / WISSM AL-OKILI

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية انتشرت قرب محال بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلية في مناطق بغداد الجديدة والكرادة وابو نؤاس والدورة، لحمايتها".

وأوضح أن وجود تلك القوات بجانب تلك الأماكن جاء "تحسبا لاستهدافها" من قبل متطرفين.

يذكر أنه مع بدايات شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري صرح مصدر حكومي أمريكي في واشنطن لوسائل إعلامية أن إجراءات سحب حوالى نصف عدد موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، بمن فيهم موظفون أمريكيون وعراقيون قد بدأت بناء على تقارير أمنية أن ميليشيات عراقية مدعومة من طهران قد تلجأ إلى أعمال عدائية وإرهابية قد تستهدف السفارة في المنطقة الخضراء.

وقالت وسائل إعلامية وقتها إن التوجيهات لسحب الموظفين والدبلوماسيين جاءت بناء على توصيات من قادة أجهزة الاستخبارات والبنتاغون بأن "تهديدات جدية" قد تحصل.

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