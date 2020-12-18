بعد تقدم "الدستوري الحر" في استطلاعات الرأي... الغنوشي: الصناديق هي الأساس

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فبحسب موقع "نسمة" التونسي قلل الغنوشي في تصريحات صحفية من أهمية نتائج سبر الآراء التي تعطي تقدما كاسحا للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي.

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وقال: قطاع سبر الآراء جديد وغير منظم وأحيانا تتحكم فيه لوبيات توجيه الرأي العام.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب أن اختيارات الشعب التونسي تعكسها صناديق الاقتراع وليست نتائج سبر الآراء.

وكانت مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب، قد نشرت استطلاعا للرأي يظهر تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد "نوايا التصويت المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر/كانون الأول بـ51.3 بالمائة تليه عبير موسي بـ12.6%، ثم نبيل القروي بـ11.3%

وفيما يتعلق بنوايا التصويت للتشريعية، يبيّن سبر الآراء حصول الدستوري الحرّ على 36.9%، ثم حركة النهضة بـ17.2%، يليها حزب قلب تونس بـ11.4%.