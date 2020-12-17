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فيصل البداد : انجزنا 90 % من مستشفى معان الميداني والتسليم خلال 3 أيام .. شاهد

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فيصل البداد : انجزنا 90 % من مستشفى معان الميداني والتسليم خلال 3 أيام .. شاهد فيصل البداد : انجزنا 90 % من مستشفى معان الميداني والتسليم خلال 3 أيام .. شاهد

جى بي سي نيوز :- تنتهي اعمال البناء والتجهيز لمستشفى معان الميداني خلال أيام .

وقال مدير صحة معان الاحد : ان المستشفى تم بناؤه بأمر من جلالة الملك وسيسهم في تقديم خدمة نوعية لحالات كورونا وهو بسعة 250 سريرا و50 سريرا للعناية الحثيثة وتم رفده بالكوادر الطبية والتجهيزات المطلوبة .

من جهته كشف المهندس فيصل البداد في تصريح للتلفزيون الاردني إنهم يقومون هذه الأثناء بعمليات الفحص والتشييك على آخر أعمال ومرافق المستشفى يحيث تم الانتهاء من 90% منه ..

وتابع : إنه سيتم فحص الغاز وضغطه وتركيب الاجهزة الطبية الحديثة وتركيب المكيفات والتشييك عليها بحيث يتم تجهيز كامل المستشفى بإذن الله خلال 3 ايام .

 

يذكر ان البداد كابيتال تبني عددا من المستشفيات الميدانية في مختلف المحافظات لحساب القوات المسلحة ووزارة الصحة وقد افتتح جلالة الملك اثنين منها حتى الآن واحد في الزرقاء والآخر في اربد .

شاهد تقرير التلفزيون الاردني لمراحل بناء مستشفى معان الميداني :

جي بي سي نيوز

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