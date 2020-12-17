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إيران تطالب بخروج القوات الأمريكية من سوريا

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إيران تطالب بخروج القوات الأمريكية من سوريا إيران تطالب بخروج القوات الأمريكية من سوريا

© Sputnik . FAROUK M

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن روانجي، ضرورة مغادرة القوات الأمريكية الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات روانجي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد حول سوريا، والذي شدد خلاله على ضرورة احترام الجميع السيادة الوطنية والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي السورية بصورة كاملة، معارضا أي إجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للإدارة الذاتية في سوريا.

وقال روانجي: 

إن جميع القوات الأجنبية التي تتواجد في سوريا من دون موافقةالحكومة السورية يجب أن تغادر هذا البلد.

وأكد أن بلاده ملتزمة بالحل السياسي لأزمة سوريا، بصورة كاملة، مشيرا إلى أن إيران أكدت على هذا الموقف خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى طهران، والتي تم فيها بحث نطاق واسع من القضايا، من ضمنها سبل تعزيز السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وخفض معاناة الشعب السوري.

وأشار مندوب إيران في الأمم المتحدة إلى أن أماكن مثل إدلب لا ينبغي أن تتحول إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية ويتوجب مواصلة مكافحة الإرهابيين حتى القضاء الكامل على تهديدهم، إلى جانب بذل كل الجهود للحفاظ على أرواح المدنيين.

وشدد روانجي على ضرورة تسهيل إعادة إعمار سوريا وعودة الأمن إلى ربوعها والعودة الطوعية للاجئين والنازحين في الداخل إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا.

SputnikNews

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